Игорь Комаров дал старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье»

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27 марта 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФОи губернатор Нижегородской областипосетили Нижегородский театр «Комедiя». Перед началом спектакля Игорь Комаров поздравил зрителей и актеров с Днем театра.В своем выступлении полпред напомнил, что Указом Президента России Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Игорь Комаров отметил, что в Приволжском федеральном округе ведется работа по поддержке самых разных инициатив, связанных с театральной деятельностью, но особое внимание уделяется молодежи и ее вовлечению в театральную среду.Полномочный представитель Президента РФ в ПФО объявил, что в округе стартует фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье», который в 2019 году может объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа.Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.В свою очередь Глеб Никитин отметил, что проведение театрального фестиваля Приволжского федерального округа в регионе станет отличной возможностью для студенческих и театральных коллективов проявить свой талант и получить оценку профессионального жюри,передает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО