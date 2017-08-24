Храм святой Софии в Самаре заработает к лету следующего года

94

В среду, 23 августа, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий ознакомились с ходом строительства храма в честь Святой Софии Премудрости Божией, расположенного на пересечении улиц Лесной и Соколова в Самаре.Фундамент храма в честь Святой Софии был заложен в 2005 году. Планировалось, что монументальное здание будет возведено за два-три года, но строительство несколько раз приостанавливалось, а в последние годы велось исключительно за счет пожертвований прихожан. Интенсивные работы в храме начались лишь год назад, когда по настоянию Самарской епархии к строительству подключилось ООО «Самараметроспецстрой». Высота храма составляет 65 м, здание украсят четыре винтовые лестницы, по которым можно будет подняться на смотровую площадку и звонницу.Сейчас ведется облицовка фасада, вставили окна. Делаем черновую отделку внутренних помещений.Стоит задача завершить основные работы к старту чемпионата мира по футболу. Причем строительные леса с фасада здания должны быть сняты уже в ноябре текущего года, сообщает сайт облправительства.