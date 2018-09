"Хорошая песня". Маккартни заявил, что Леннон похвалил лишь одну его композицию

146

По словам музыканта, Леннон похвалил лишь одну его песню. Это была композиция Here, There and Everywhere из альбома Revolver.— Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ту песню, — передаёт слова Леннона Маккартни.Отмечается, что сам музыкант хвалил некоторые песни соперника, но только в подвыпившем состоянии.