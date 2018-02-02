Хормейстер цыганского ансамбля«Гиля Ромэн» получил Благодарность главы региона за большой вклад в развитие культуры области
2 февраля 2018 14:19
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Основателем музыкального коллектива «Гиля Ромэн» был Алексей Панфилович Горохов, дядя Эдуарда Лиманского. Сегодня в составе сызранского цыганского ансамбля 17 человек. Кроме братьев Эдуарда и Романа Лиманских, на сцену выходят их дядя Яков Безруков с сыном Яном и, конечно сама Тамара Николаевна Лиманская. Они с мужем в 80-е годы прошлого столетия работали в составе циркового цыганского аттракциона от Казанской филармонии. Тамара была танцовщицей и лихой наездницей, а муж Виктор был танцором и представлял силовые номера. Эдуард тогда был совсем маленьким, но помнит, что вместе с родителями на одном манеже выступали знаменитые артисты – клоуны Олег Попов, Юрий Никулин, Карандаш, а также Леонид Енгибаров. В минуты отдыха за кулисами они даже показывали мальчишке фокусы.
На большую сцену Эдуард вышел, когда ему исполнилось шесть лет, в составе ансамбля «Гиля Ромэн» он и начал свой творческий путь. И с тех пор цыганская песня – его жизнь, в искусство он вкладывает всю свою душу, и в этом, наверное, секрет популярности артиста. Природный талант был у мальчика виден сразу, он учился в музыкальной школе, затем в музыкальном училище в Сызрани.
В репертуаре Эдуарда Лиманского классические арии, советские эстрадные, и, конечно, народные цыганские песни. На бис артисты ансамбля всегда исполняют «Ручеек», «Ай да ну данай», «Очи черные», и непременно на каждом концерте зрители просят спеть песни из кинофильмов «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс».
Сейчас в ансамбле «Гиля Ромэн» выступает уже третье поколение Лиманских–Безруковых. Коллектив «Гиля Ромэн» постоянный участник всех городских, областных мероприятий, неоднократный лауреат Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». Часто «Гиля Ромэн» выступает и за пределами нашей области.
«В 2014 году наш коллектив принял участие в конкурсе «Наш выход» на телеканале «Россия 1», - рассказывает Эдуард Лиманский. - Мы первый раз были на таком масштабном проекте, и это был бесценный опыт работы с российскими звездами, на большую телевизионную аудиторию. И хоть мы не вышли в финал, но получили огромное число поклонников, наш телефон и интернет разрывался от сообщений поддержки и положительных отзывов. За нашими успехами следили не только в России, но и в США, Израиле, Канаде, других странах. А что может быть для артиста важнее!», сообщает пресс-служба ДДН.
Фото: пресс-служба ДДН
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