Хормейстер цыганского ансамбля«Гиля Ромэн» получил Благодарность главы региона за большой вклад в развитие культуры области

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
Кофейни Friend Coffee самарской компании «ФД Групп» оштрафованы на 100 000 рублей за продажу сувениров с символикой ЧМ
29 января 2018 года стартовал набор стюардов на игры ЧМ-2018, которые пойдут в Самаре. В настоящее время ведется информационная кампания. По её итогам будут отобраны 1400 человек.
Самарским студентам расскажут о возможности стать стюардом ЧМ-2018
Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев рассказал, за какой футбольный клуб он болел в детстве, вспомнил, за что полюбил Самару, и объяснил, почему не нужно сваливать свои неудачи на черных кошек.
Посол Самары на ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев рассказал, за что полюбил Самару
В ночь со 2 на 3 февраля будут проводиться ремонтные работы на водоводе в районе дома 124 по улице Ново-Вокзальной.
В связи с ремонтными работами на водоводе, частично перекроют движение на Ново-Вокзальной в районе Фадеева
С появлением такого интерактивного кабинета, у школьников Новокуйбышевска появилась возможность изучать дорожную безопасность по современной методике.
В Новокуйбышевске открылся первый городской кабинет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.
Самарские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске более 20 лет
Она приурочена к 75-летию разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве и проводится в рамках межрегионального проекта «Великая битва на Волге».
В Самарской областной библиотеке можно познакомиться с комплексной выставкой «В дни великой битвы»
По итогам будет сформирована сборная, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил.
В Самаре пройдет зимний чемпионат по офицерскому троеборью
сегодня  Пятница, 2 февраля, 16:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/02:
USD 56.26
0.08
EUR 69.79
-0.14
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Хормейстер цыганского ансамбля«Гиля Ромэн» получил Благодарность главы региона за большой вклад в развитие культуры области

2 февраля 2018 14:19
89
Сейчас в ансамбле «Гиля Ромэн» выступает уже третье поколение Лиманских–Безруковых. Коллектив «Гиля Ромэн» постоянный участник всех городских, областных мероприятий, неоднократный лауреат Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». Часто «Гиля Ромэ
Народный семейный ансамбль «Гиля Ромэн» на протяжении 45 лет радует своим творчеством поклонников цыганской песни. В январе этого года хормейстер популярного сызранского коллектива Эдуард Лиманский получил Благодарность главы региона за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Самарской области.

Основателем музыкального коллектива «Гиля Ромэн» был Алексей Панфилович Горохов, дядя Эдуарда Лиманского. Сегодня в составе сызранского цыганского ансамбля 17 человек. Кроме братьев Эдуарда и Романа Лиманских, на сцену выходят их дядя Яков Безруков с сыном Яном и, конечно сама Тамара Николаевна Лиманская. Они с мужем в 80-е годы прошлого столетия работали в составе циркового цыганского аттракциона от Казанской филармонии. Тамара была танцовщицей и лихой наездницей, а муж Виктор был танцором и представлял силовые номера. Эдуард тогда был совсем маленьким, но помнит, что вместе с родителями на одном манеже выступали знаменитые артисты – клоуны Олег Попов, Юрий Никулин, Карандаш, а также Леонид Енгибаров. В минуты отдыха за кулисами они даже показывали мальчишке фокусы.

На большую сцену Эдуард вышел, когда ему исполнилось шесть лет, в составе ансамбля «Гиля Ромэн» он и начал свой творческий путь. И с тех пор цыганская песня – его жизнь, в искусство он вкладывает всю свою душу, и в этом, наверное, секрет популярности артиста. Природный талант был у мальчика виден сразу, он учился в музыкальной школе, затем в музыкальном училище в Сызрани.

В репертуаре Эдуарда Лиманского классические арии, советские эстрадные, и, конечно, народные цыганские песни. На бис артисты ансамбля всегда исполняют «Ручеек», «Ай да ну данай», «Очи черные», и непременно на каждом концерте зрители просят спеть песни из кинофильмов «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс».

Сейчас в ансамбле «Гиля Ромэн» выступает уже третье поколение Лиманских–Безруковых. Коллектив «Гиля Ромэн» постоянный участник всех городских, областных мероприятий, неоднократный лауреат Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». Часто «Гиля Ромэн» выступает и за пределами нашей области.

«В 2014 году наш коллектив принял участие в конкурсе «Наш выход» на телеканале «Россия 1», - рассказывает Эдуард Лиманский. - Мы первый раз были на таком масштабном проекте, и это был бесценный опыт работы с российскими звездами, на большую телевизионную аудиторию. И хоть мы не вышли в финал, но получили огромное число поклонников, наш телефон и интернет разрывался от сообщений поддержки и положительных отзывов. За нашими успехами следили не только в России, но и в США, Израиле, Канаде, других странах. А что может быть для артиста важнее!», сообщает пресс-служба ДДН.




Фото:    пресс-служба ДДН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 февраля 2018  15:51
29 января 2018 года стартовал набор стюардов на игры ЧМ-2018, которые пойдут в Самаре. В настоящее время ведется информационная кампания. По её итогам будут отобраны 1400 человек.
Самарским студентам расскажут о возможности стать стюардом ЧМ-2018
29 января 2018 года стартовал набор стюардов на игры ЧМ-2018, которые пойдут в Самаре. В настоящее время ведется информационная кампания. По её итогам будут отобраны... Социум
21
2 февраля 2018  15:39
Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев рассказал, за какой футбольный клуб он болел в детстве, вспомнил, за что полюбил Самару, и объяснил, почему не нужно сваливать свои неудачи на черных кошек.
Посол Самары на ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев рассказал, за что полюбил Самару
Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев рассказал, за какой футбольный клуб он болел в детстве, вспомнил, за что полюбил Самару, и объяснил, почему не нужно... Социум
70
2 февраля 2018  15:04
С появлением такого интерактивного кабинета, у школьников Новокуйбышевска появилась возможность изучать дорожную безопасность по современной методике.
В Новокуйбышевске открылся первый городской кабинет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
 С появлением такого интерактивного кабинета, у школьников Новокуйбышевска появилась возможность изучать дорожную безопасность по современной методике.  Социум
60
Весь список

Здравоохранение
1 февраля 2018  15:18
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
Офтальмологи больницы Ерошевского осмотрят пациентов в Кинеле
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.  Здравоохранение
236
1 февраля 2018  14:23
Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и повышения мотивации медицинских работников. Он проводился впервые.
Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»
Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и... Здравоохранение
469
31 января 2018  21:52
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней осенью, чтобы к моменту подъема заболеваемости у ребенка уже был сформирован иммунитет.
Советы доктора родителям: Как уберечь детей от инфекций
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней... Здравоохранение
959
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
73
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
297
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
328
Весь список
Туризм
1 февраля 2018  17:21
Особенности отдыха на Кипре
Особенности отдыха на Кипре
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов.   Туризм
60
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
650
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1343
Весь список
Образование
2 февраля 2018  11:32
В Самаре состоится XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line.
В Самаре состоится XIX командный чемпионат по информатике, программированию и математике
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
123
1 февраля 2018  12:24
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы 40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время.
В школах Самары с 1 марта установят металлодетекторы
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
279
1 февраля 2018  09:06
В Самаре откроется открывает новый клуб для любителей французского языка и французского кинематографа. Вход свободный.
В Самаре откроется открывает новый клуб для любителей французского языка и французского кинематографа
Вход свободный. Образование
219
Весь список

Культура
2 февраля 2018  10:36
Сегодня самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
Сегодня самарские сурки в зоопарке предскажут, когда закончится зима
  Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
126
2 февраля 2018  09:33
Самарцев приглашают на выставку Оживающие полотна: ренессанс. Гении эпохи Выставка пройдет в Аврора Молл (3 корпус, 3 этаж).
Самарцев приглашают на выставку "Оживающие полотна: Ренессанс. Гении эпохи"
Выставка пройдет в Аврора Молл (3 корпус, 3 этаж). Культура
149
1 февраля 2018  09:20
Самарцам покажут средневековые доспехи и украшения Выставка будет работать до 1 апреля только по субботам и воскресеньям.
Самарцам покажут средневековые доспехи и украшения
Выставка будет работать до 1 апреля только по субботам и воскресеньям. Культура
263
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
162
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
552
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
541
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
435
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
455
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1680
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
552
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
545
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7156
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
181
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3358
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1952
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2389
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2276
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1906
Весь список

Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка «Больше, чем футбол»
10 февраля Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
В Самаре утвержден график выполнения нормативов ГТО в феврале
Весь список
Популярное
за сегодня

Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы

670

В Самаре медиков обвинили в смерти девочки

424

Машины от драмтеатра в Самаре предложили увозить позже

411
за неделю

В Самаре прошел митинг пенсионеров за возвращение льгот

2328

ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе

1712
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда