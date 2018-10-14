Хокинг перед смертью предрёк появление расы суперлюдей

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— Уверен, что в течение этого века люди откроют для себя возможность модифицировать как свои интеллектуальные способности, так и инстинкты, например агрессию. Возможно, против генной инженерии на людях будут приняты законы, однако некоторые не смогут побороть искушение улучшить человеческие характеристики — такие как память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни, — пишет Хокинг.По мнению учёного, такое развитие ситуации станет опасным для людей, которые не смогут себе позволить модернизацию на генетическом уровне. Хокинг считал, что появление расы суперлюдей приведёт к серьёзным политическим проблемам и конфликтам, в частности между усовершенствованными и обычными людьми.Учёный отметил, что нетюнингованные вымрут или станут малозначимыми из-за появления новой расы.Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет. Прах астрофизика захоронили в Вестминстерском аббатстве, а запись его голоса собирались отправить в космос в сторону ближайшей чёрной дыры