«Гвардейцы» из Самарской области приняли участие в военно-полевых сборах окружного лагеря «Гвардеец-2»

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Лагерь «Гвардеец» – окружной общественно-значимый проект, который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В течение 18 дней подростки погружаются в атмосферу жизни солдата, изучают более 10 воинских дисциплин, проходят спортивные состязания.Один из ключевых этапов программы лагеря – военно-полевые сборы. Под руководством действующих офицеров – преподавателей Пензенского филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» ребята из лагеря «Гвардеец-2» ознакомились с современным боевым стрелковым оружием. Юноши увидели стрельбу ручного противотанкового гранатомета и 100-миллиметровой пушки, сами же они опробовали автомат Калашникова АК-74.Как отметил начальник кафедры средств ближнего боя Вячеслав Юрков, перед стрельбой гвардейцы изучили материальную часть оружия, приемы и правила стрельбы, попробовали стрелять на электронном тренажере, а также прошли тренировку по экипировке.Завершились военно-полевые сборы марш-броском на 1,5 км, в котором приняли участие все 180 ребят.«Гвардеец-2» собрал на своей площадке юношей из Башкортостана и Мордовии, а также Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Первая смена оборонно-спортивного лагеря завершится 29 июня, вторая – пройдет уже в июле, сообщает пресс-служба ПФО.