Гуляем: Россиян ждут длинные выходные из-за праздников в феврале и марте

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— В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными — субботой, 24 февраля, и воскресеньем, 25 февраля, — получается трёхдневный отдых, — сказал "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.По его словам, 22 февраля как предпраздничный рабочий день будет сокращён на один час.Замглавы ведомства сообщил, что спустя две недели у россиян будет четыре выходных дня подряд из-за празднования Международного женского дня — с 8 марта по 11 марта включительно. Кроме того, 7 марта как предпраздничный рабочий день будет короче на час.