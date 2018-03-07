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Новости /  Общество /  Социум  

Губернаторы российских регионов поборются за 1 млрд рублей инвестиций в новом телешоу

7 марта 2018 21:22
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В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона.
Как сообщает ТАСС, главы субъектов РФ смогут представить инвестиционный потенциал своих регионов в новом телевизионном шоу с призовым фондом в 1 млрд рублей. Об этом сообщил в среду директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян, выступая на заседании наблюдательного совета с участием президента России Владимира Путина, которое проходит в Самаре.

«В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона. Все это на дружеской, но соревновательной основе - своеобразная битва регионов за инвесторов. Хотим мотивировать региональные команды искать инвестиционные проекты внутри региона, дать площадку, где инвесторы и регионы могли бы найти друг друга, и дать возможность на всю страну себя показать. Мы назвали проект "Битва за миллиард", призовой фонд 1 млрд рублей», - сказал Аветисян.

Он отметил, что проект вызвал живой интерес у инвесторов. «Мы уже нашли поддержку у ряда частных инвесторов и фондов», - добавил Аветисян. 


 Фото: Александра Шилова | Пресс-служба АСИ
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