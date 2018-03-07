Губернаторы российских регионов поборются за 1 млрд рублей инвестиций в новом телешоу
7 марта 2018 21:22
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«В рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях своего региона. Все это на дружеской, но соревновательной основе - своеобразная битва регионов за инвесторов. Хотим мотивировать региональные команды искать инвестиционные проекты внутри региона, дать площадку, где инвесторы и регионы могли бы найти друг друга, и дать возможность на всю страну себя показать. Мы назвали проект "Битва за миллиард", призовой фонд 1 млрд рублей», - сказал Аветисян.
Он отметил, что проект вызвал живой интерес у инвесторов. «Мы уже нашли поддержку у ряда частных инвесторов и фондов», - добавил Аветисян.
Фото: Александра Шилова | Пресс-служба АСИ
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