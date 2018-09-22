Губернатор выразил соболезнования в связи с уходом из жизни генерального директора АО "Таркетт" Анатолия Нуждина

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От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Анатолия Константиновича Нуждина, генерального директора АО «Таркетт», почетного строителя России.Своим трудом, целеустремленностью, настойчивостью он сумел создать крупнейший в России завод по производству строительных материалов. Деятельность Анатолия Константиновича – пример высочайшего профессионализма, добропорядочности, ответственности и искренней заботы о людях. Он был уверен: успешное предприятие – это то, где думают о работниках и ценят труд.Активная гражданская позиция Анатолия Константиновича, участие в общественной жизни Отрадного и всего региона вызывают искреннее уважение всех, кто был с ним знаком.Память об Анатолии Константиновиче навсегда сохранится в наших сердцах.Вместе с коллегами, родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате.Губернатор Самарской области Д.И.Азаров