Губернатор помог многодетной семье получить новое жилье
28 февраля 2019 21:53
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Именно с вопросом обеспечения «твёрдым топливом» Татьяна Тарасенко позвонила на горячую линию по отоплению, которую проводил глава региона. Дмитрий Азаров пригласил Татьяну на личный приём, на котором выяснилось, что условия жизни большой семьи иначе как удручающими не назовёшь.
Губернатор дал поручение найти варианты улучшения жилищных условий. Подходящее жильё выбирали тщательно - семья хотела продолжить вести личное подсобное хозяйство.
Когда вариант был найден, в зачёт пошёл материнский капитал, помощь была оказана и из областного бюджета.
Недавно семья переехала в новый дом.
Сегодня, в преддверии международного женского дня, к новосёлам приехал губернатор. Многодетная мать рассказала, что больше всего переезду рады дети. Раньше они жили в небольшой комнате. Теперь у каждого своя кровать, а ещё стол для занятий и игровая зона.
Старшие девочки, показывая свою комнату, признаются: давно мечтали о личном пространстве, в старом доме о нем не было и речи. А ещё теперь у семьи есть своя ванная и уютная кухня.
"Я очень рад, что ваша семья теперь может за одним столом собираться все вместе, потому что раньше у вас такой возможности не было, - обратился Дмитрий Азаров к детям. - Есть у девочек теперь своя комната, возможность посидеть в тишине, подумать, почитать".
"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за помощь и поддержку! - обратился глава семьи к губернатору. - Вы нам очень помогли. Мы стучались во все двери, и вы откликнулись первым в тот момент, когда нам действительно нужна была помощь. Мы всегда ждем вас в гости - наши двери открыты!", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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