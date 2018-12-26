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Новости /  Общество /  Социум  

Губернатор исполнил новогодние мечты детей

26 декабря 2018 20:44
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Всего в этом году в губернии установлено более 60 новогодних деревьев с пожеланиями детей. С этого года к акции подключилось и областное Правительство.
В среду, 26 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с детьми, чьи открытки он снял с «Елки желаний». Эта добрая акция существует в губернии с 2007 года. За 11 лет благодаря проекту сбылись новогодние мечты более 8 тыс. юных жителей региона – детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Благотворительный проект реализуется в каждом городе и муниципальном районе, где исполнением детских желаний занимаются местные депутаты, общественные деятели, руководители предприятий. Всего в этом году в губернии установлено более 60 новогодних деревьев с пожеланиями детей. С этого года к акции подключилось и областное Правительство. По традиции, на дерево были помещены открытки с детскими пожеланиями, часть из которых снял с «Елки желаний» Губернатор Самарской области. 26 декабря он пригласил ребят на чаепитие, чтобы вручить им подарки в теплой и непринужденной обстановке. Дети приехали почти со всей области: Тольятти, Сызрани, Суходола, Большой Глушицы, села Яблоневый Овраг.

«Знаю, что вы обратились к Деду Морозу с важными просьбами. Мы решили немного ему помочь, ведь у него забот много, и передать вам от него подарки, – обратился к детям Дмитрий Азаров. – А вы, я надеюсь, мне расскажете, какие у вас планы на 2019 год и на более далекое будущее».

Девятилетняя Юлия Уразаева из поселка Суходол – инвалид по зрению. При этом девочка обладает врожденными художественными способностями и, несмотря на проблемы со здоровьем, она отлично рисует. Свою работу Юлия подарила и Главе региона. Он оценил талант девочки и посоветовал ей обязательно продолжать занятия. А в подарок Юлия получила набор для рисования 3Д.

А вот для того, чтобы исполнить мечту 16-летнего Сергея Власенко понадобится некоторое время. Воспитанник тольяттинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» хочет побывать в Волгограде и посетить места воинской славы, например, Мамаев Курган. Этому юноше не нужны уроки патриотизма. Он уже знает, чего хочет в будущем – защищать граждан своей страны в рядах правоохранительных органов. В декабре 2017 года он в составе детского молодежного военно-патриотического объединения «Полицейский патруль» был принят в ряды ЮНАРМИИ. Сергей является командиром отряда. Дмитрий Азаров похвалил парня за успехи и выбранный путь. Губернатор обещал ему организовать поездку в Волгоград в следующем году. «Очень важно знать историю нашей страны, нашего народа, – заметил руководитель области. – Тут есть ребята и девчата помладше, надеюсь, и они будут стремиться узнавать побольше об истории нашей страны, о том, какие испытания выпали на долю нашего народа, как мы с честью, достоинством и победой выходили из каждого подобного испытания и становились только сильнее».

Со своим будущим определилась и 17-летняя воспитанница сызранского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Кристина Рахимова. Девочка очень мечтает попробовать себя в роли ведущей на телевидении и прыгнуть с парашютом. Губернатор подарил ей сертификат на один прыжок, но попросил взвешенно подойти к этому решению. А вот от дебюта в СМИ он ее отговаривать не стал. Напротив, прямо во время чаепития Кристину познакомили с телевизионными корреспондентами, которые по просьбе Губернатора, снимут настоящий эфир с участием девочки.

Девятилетний Кирилл Васильев из Большой Глушицы мечтал получить в подарок большой набор конструктора LEGO. Его желание также осуществилось. Это трудолюбивый и доброжелательный мальчик. Он с удовольствием участвует в школьных мероприятиях, неоднократно награжден дипломами за участие и победы. Дмитрий Азаров похвалил юношу за успехи в учебе и отметил то, как важно получить достойное образование.

«Как без образования занять свое место в жизни? Как обеспечить ту самую конкурентоспособность, быть в чем-то разумнее, сильнее, лучше других, чтобы успешно все свои таланты реализовывать? Это очень важно для каждого человека – иметь возможность себя реализовать. Человек же всегда меняет мир. Но кто-то только силой своих мускулов, а кто-то головой, а это более мощный преобразователь окружающего мира. И без образования невозможно использовать этот потенциал», – объяснил Губернатор.

Во время беседы дети задали много вопросов Главе региона. Например, кем он мечтал стать, когда вырастет. Дмитрий Азаров рассказал, что в детстве хотел стать космонавтом, потом историком и археологом. Но первое высшее образование он получил по специальности инженера системной техники.

Ребята были рады подаркам от Губернатора. Они с интересом пообщались с руководителем области, как на серьезные, так и на веселые беззаботные темы. Дмитрий Азаров и сам не остался без подарков – дети вручили ему свои рисунки, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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