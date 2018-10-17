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Новости /  Общество /  Социум  

Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным и близким пострадавшим при взрыве в г. Керчь Республики Крым

17 октября 2018 17:32
131
Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в г. Керчь Республики Крым. Телеграмма направлена Главе Республики Крым Сергею Аксенову:

Уважаемый Сергей Валерьевич!
От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в результате взрыва в политехническом колледже города Керчь. Особенно горько осознавать, что в результате этого циничного преступления погибли совсем юные граждане нашей страны.
Убеждён, что виновные в произошедшем будут найдены и понесут самое суровое наказание.
Вместе с семьями, коллегами, друзьями мы искренне скорбим о жертвах этой трагедии. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!
 
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