Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным и близким пострадавшим при взрыве в г. Керчь Республики Крым

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Губернатор Самарской областив выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в г. Керчь Республики Крым. Телеграмма направлена Главе Республики Крымву:Уважаемый Сергей Валерьевич!От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в результате взрыва в политехническом колледже города Керчь. Особенно горько осознавать, что в результате этого циничного преступления погибли совсем юные граждане нашей страны.Убеждён, что виновные в произошедшем будут найдены и понесут самое суровое наказание.Вместе с семьями, коллегами, друзьями мы искренне скорбим о жертвах этой трагедии. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим!