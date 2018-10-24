Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса Лидеры России 2017 года

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Губернатор Самарской областивстретился с полуфиналистами, финалистами и победителями конкурса Лидеры России 2017 года, а также с теми, кто только подал заявку на участие в этом году.Признанные лидеры поделились с "новобранцами" впечатлениями от состязания и рассказали, что дал им конкурс, сообщает Департамент информационной политики региона."Приветствую вашу активность, желание добиваться большего, совершенствоваться, менять жизнь к лучшему,- отметил Дмитрий Азаров. - Конкурс Лидер России уже подтвердил свою значимость, востребованность, собрав на своей платформе профессионалов нового поколения".