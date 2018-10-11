Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет наставником конкурса "Лидеры России"

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10 октября в Москве был дан старт проведению второго конкурса. Напомним, победителей конкурса ждет, помимо денежного принципа, 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. В этом году среди наставников и Губернатор Самарской области. Конкурс «Лидеры России» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», учрежденной указом Президента РоссииНапомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, среди которых советник Губернатора Самарской области, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области, а также представители регионального бизнесаВ пресс-конференции по случаю старта регистрации приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента, наставник конкурса, мэр Москвы, наставник конкурса, Министр строительства и ЖКХ РФ, наставник конкурса, председатель Банка России, наставник конкурсаа, руководитель Федеральной налоговой службы, наставник, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть», наставник конкурса, председатель правления ПАО «Сбербанк России», наставник конкурсаф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса, председатель экспертного совета конкурса, а также победители конкурса 2017−2018 гг.р.Первый заместитель главы Администрации Президента РФпризвал не сомневаться, и обязательно участвовать в конкурсе:«Наш президент не раз говорил, что он убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется «социальные лифты». Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется «Лидеры России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает».Он подробно остановился на всех нововведениях конкурса, которых оказалось немало. Так, теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018−2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.Руководитель проектарассказал о ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России»:«В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация начинается сегодня, 10 октября, и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены — так что его участники могут просто актуализировать информацию в своем личном кабинете. Как и в конкурсе 2017−2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры — крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров», — рассказал Алексей Комиссаров.Наставник конкурсав своем выступлении обратилась к женщинам, призвав их более активно заявлять свои лидерские амбиции и подавать заявки на конкурс.«Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют, и я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.Председатель Банка России также отметила, что финансовые организации сейчас испытывают дефицит современных управленческих кадров. По ее словам, «финансовая сфера очень долго опиралась именно на тех, кто имеет специальные знания, но сейчас выигрывают те компании, те институты, которые привлекают управленческие кадры, готовые работать в меняющемся мире», и нужно отбирать руководящие кадры, опираясь именно на те восемь компетенций, которые рассматриваются в конкурсе.Еще один наставник конкурсаотметил, что в рамках этого конкурса «растут не только сами участники, растут и наставники», потому что через общение с участниками узнают много интересного, начинают ставить себе новые задачи. Он также поделился своими впечатлениями от финала в Сочи: «Уровень ребят меня просто поразил. Это люди, которым не стыдно сегодня передавать любые посты на государственной, федеральной службе. И эти ребята будут двигать нашу страну вперед»., который в конкурсе выступает не только в качестве наставника, но и представителя одной из компаний-партнеров, поделился своими впечатлениями от программы наставничества: «Если ты лидер, то твоя первая задача — растить других лидеров, поэтому мы инвестируем свое время в то, чтобы создавать лидеров, которые будут растить нашу страну».Также в рамках пресс-конференции выступили победители конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. и другие приглашенные спикеры, после чего организаторы и участники запустили новый этап конкурса «Лидеры России», нажав на символическую кнопку старта.Напомним, конкурс «Лидеры России» 2017−2018 гг. стартовал в прошлом октябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.***Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», передает пресс-служба облправительства.