Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил командира экипажа «Союз МС-11» Олега Кононенко с успешным началом экспедиции

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С успешным стартом и началом очередной экспедиции на МКС Олега Кононенко поздравил Глава региона. «Глубоко символично, что в год 20-летия Международной космической станции самарский «Союз» доставил на орбиту экипаж под командованием удивительного человека, чья судьба и профессиональное становление неразрывно связаны с нашей областью, — отметил Дмитрий Азаров. — Много лет вы представляете наш регион как космическую столицу России, открываете всему миру ее промышленную мощь, уникальный научный и человеческий потенциал. Но в этом году в качестве Посла Чемпионата мира по футболу вы помогли рассказать всему миру о Самарской области как центре туризма, регионе, радушно принимающем сотни тысяч гостей со всей планеты. Уверен, благодаря вашему вкладу миллионы людей узнали о Самаре и захотели здесь побывать!»Губернатор отметил, что абсолютное большинство жителей региона, и конечно, работников ракетно-космической отрасли, гордятся профессиональными достижениями Олега Кононенко. «Ровно 10 лет назад вы впервые отправились в космос, осуществив давнюю мечту — вписать свое имя в историю освоения космического пространства не только как инженер-конструктор, но и как космонавт. От лица всех жителей ставшей вам родной Самарской области желаю успешной работы в ходе экспедиции!», — подчеркнул Дмитрий Азаров."Глубоко символично, что в год 20-летия Международной космической станции самарский "Союз" доставил на орбиту экипаж под командованием удивительного человека, чья судьба и профессиональное становление неразрывно связаны с нашей областью",— отметил Дмитрий Азаров.Напомним, это уже четвертый полет Олега Кононенко. В сумме космонавт провел на орбите 537 суток, осуществил три выхода в открытый космос. В рамках этой экспедиции он проведет на орбите 194 дня. 11 декабря планируется выход Олега Кононенко в открытый космос, также ему предстоит провести большой объем экспериментов, передает пресс-служба облправительства.