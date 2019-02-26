Губернатор СО: «Мы создаем экономические предпосылки для привлечения еще больших инвестиций»
26 февраля 2019 16:46
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Дополнительные средства будут направлены на те направления, которые больше всего волнуют людей — образование, медицина, дорожное строительство и др. В частности, в бюджете предусмотрены средства на приобретение жилья детям-сиротам и на дополнительные меры поддержки ветеранов.
По словам губернатора Дмитрия Азарова, принятые решения «значимы как для каждого жителя Самарской области, так и для региона в целом».
Помимо средств на социальные нужды, поправками предусмотрено выделение средств на проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестпроектов. Например, средства будут направлены на развитие ОЭЗ «Тольятти».
«Мы создаем экономические предпосылки для привлечения еще больших инвестиций, для создания новых рабочих мест, для увеличения поступления доходов в губернскую казну», - прокомментировал Дмитрий Азаров, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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