Губернатор Московской области пообещал выдать всем пенсионерам региона старше 70 лет единовременную выплату в размере 5 тысяч

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«Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, заработанных областью средств сделать специальную выплату. Уже в первом полугодии дать ее всем пенсионерам старше 70 лет», — заявил глава региона. Выплату должны получить около 700 тыс. пенсионеров.Как отметил Воробьев, в 2017 году доходы бюджета области увеличились на 54 млрд руб.Накануне 13 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах создать «масштабный проект активного долголетия» в столице. Проект будет подразумевать организацию активного досуга для пенсионеров. Бесплатные занятия для пенсионеров будут проводиться в Москве один-два раза в неделю.Фото: Александр Рюмин / ТАСС