Грузовой корабль Dragon прибыл к МКС

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Сообщается, что из-за проблем со связью стыковка начались с захвата корабля космическим манипулятором Canadarm2 позже запланированного времени.На борту процесс контролируют астронавт ЕКА Александр Герст, астронавты НАСА Серина Ауньон-Чанселлор и Энн Макклейн.Известно, что на станцию Dragon привёз оборудование и материалы для исследований.Всего 2,5 тонны грузов. На МКС корабль будет оставаться около месяца.