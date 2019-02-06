Грузовик Стаса Михайлова перекрыл проезд во дворах на улице Солнечной
6 февраля 2019 20:13
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Каким образом грузовик оказался в этом месте, неизвестно. Фото с изображением фуры разместили в паблике «Подслушано. Самара». Пользователи стали шутить на эту тему: «Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя все улицы Самары», «Все для тебя рассветы и туманы. Для тебя пробки и снежные завалы» и так далее.
Стоимость билетов на концерт Стаса Михайлова стартует с отметки 2 300 рублей. Самые дорогие билеты продаются по 6 500 рублей.
Фото: соцсети
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