Грозненский ФК «Терек» со следующего сезона будет носить название «Ахмат» в честь Ахмата Кадырова

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«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», — сказал Айдамиров.Айдамиров пояснил, что клуб собирается сменить название по просьбе болельщиков. Сбор подписей был начат в январе 2017 года.«Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный. Будем стараться оправдывать это название», — заключил Айдамиров.Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил переименование клуба, однако подчеркнул, что сам ответа на просьбу о смене названия не давал и что решение останется за советом директоров команды. «Авторы прошения о переименовании мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Еще раз говорю, что решение остается за советом директоров», — сказал Кадыров.«Терек» выступает на стадионе, который также носит имя первого президента Чечни. Домашние матчи грозненцы проводят на «Ахмат-Арене», построенной в 2011 году. До этого «Терек» играл на стадионе «Динамо», который в 2008 году получил имя вице-спикера Народного собрания парламента Чечни Султана Билимханова.В прошлом сезоне «Терек» занял в чемпионате пятое место и не смог пробиться в еврокубки. Этот результат стал лучшим в истории клуба.Фото fc-terek.ru