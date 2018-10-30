Гроза морей. Почему российский Военно-Морской Флот считают самым опасным в мире

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За 322 года, что минули с момента первого приказа о формировании ВМФ, в истории флота случалось многое. Трагедии, кризисы и громкие победы, изменившие ход войн. В начале ХХI века российский Военно-Морской Флот переживает настоящий ренессанс. И это заметно нервирует тех, кто приложил массу усилий для его уничтожения.Передача управленияК 322-й годовщине со дня основания Военно-Морской Флот РФ подходит в крайне интересной, спорной и неоднозначной исторической ситуации. Глобальные изменения в мировой политике меняют облик кораблей, создавая невидимые, но такие важные изменения внутри флота в целом. Одним из главных символов обновления российского ВМФ, вне всякого сомнения, стали небольшие корабли — "сторожевики" и малые ракетные корабли, способные доставить несколько тонн взрывчатки верхом на крылатой ракете в самое сердце пустыни на Ближнем Востоке. Залп кораблей Каспийской флотилии в 2015 году знаменовал собой новую эру в развитии ВМФ — принудительные "ракетизация" и "калибровка", главным инструментом которой стали ракеты комплекса "Калибр-НК".Испытания крылатых ракет боем показали, что надводные корабли, оснащённые УВП комплекса "Калибр-НК", оказались способны решать боевые задачи если не с другой стороны глобуса, то с другой стороны моря совершенно легко. Успешность системы позволила адаптировать ракеты почти под все типы кораблей, спроектированных и построенных после нулевых, — от "дальних" фрегатов проекта 11356 до стелс-корветов проекта 11661. Однако управлять такой боевой мощью в скором времени будут совсем не люди. В ближайшее время на российских корветах проекта 20380 появится боевая информационно-управляющая система "Сигма-20385". Главной особенностью нового комплекса станет способность полностью взять на себя управление кораблём в боевой обстановке — при необходимости "Сигма", основу которой составит искусственный интеллект, будет не только самостоятельно вести огонь и выбирать приоритетность целей, но и в нужный момент развернёт корвет на оптимальный курс, выводя судно и экипаж из-под огня противника. Такого уровня автоматизации в истории Военно-Морского Флота РФ добиться ещё не удавалось, а если система проявит исключительные свойства, то её появления стоит ожидать и на других, более крупных и хорошо вооружённых кораблях.Вам ракетаНесмотря на крайне нестабильный мир, характер и суть некоторых явлений абсолютно не меняются даже через много лет. Можно абсолютно бесконечно любоваться великим множеством вещей — восходом Луны, приливами, отливами, звёздным небом и, конечно, противокорабельными ракетами, способными размолотить даже самый крепкий авианосец. После спуска на воду первого атомного авианосца USS Enterprise сначала Советский Союз, затем и Россия неоднократно пытались догнать США если не по количеству, то хотя бы по качеству авианесущих кораблей. До строительства целой группы авианесущих кораблей ещё далеко, а вот средства поражения, которые в среднесрочной перспективе могут "заткнуть" любой корабль на любом театре военных действий, отечественные учёные и инженеры делали и делают на высшем уровне, не забывая при этом о создании перспективных кораблей-носителей.Не считая того, что недавно к полку отечественных противокорабельных ракет присоединился гиперзвуковой комплекс воздушного базирования "Кинжал", в арсенале Военно-Морского Флота России есть целые отряды по уничтожению авианосцев в любой точке Мирового океана. Кроме известной на весь мир "звериной" дивизии подводных лодок из состава Северного флота, главной и единственной целью которых на протяжении многих лет остаются авианосцы, в состав флотов продолжают поступать сверхсовременные многоцелевые АПЛ "Ясень-М", способные решать сразу несколько задач. Вторая подлодка этого типа К-561 "Казань", построенная по усовершенствованному проекту 885М, в ближайшее время будет введена в состав боевых кораблей Северного флота. Как и другие подводные корабли, например, носители баллистических ракет с ядерной боевой частью, — подлодки, построенные по проекту 955 "Борей" и 955А, многоцелевые субмарины неоднократно модернизируются даже после спуска на воду головного корабля. Анализируя изменения в конструкции кораблей, бывшие подводники отмечают, что ограниченная серия "Ясеней" нужна лишь для того, чтобы напряжение американских моряков не сходило с мышц вплоть до начала 2020-х годов, когда место "Ясеней" на ниве уничтожения авианосцев займут подводные лодки нового поколения "Хаски".Чем больше шкаф, тем лучше видноГлавное лекарство от любимой американской забавы — желания бомбить страны, используя для этого палубную авиацию — модифицируется и проверяется ровно столько, сколько существуют атомные авианесущие корабли. Механика уничтожения авианосца не изменилась почти за 60 лет, что минули с момента спуска на воду первого атомного корабля-аэродрома. Правда, уже через пять лет ситуация может серьёзно измениться — с появлением в составе ВМФ России атомных подлодок "Хаски" такие мероприятия, как преследование американских авианесущих кораблей, могут быть упразднены за ненадобностью. Нет, разумеется, об отказе от "встречи дорогих гостей" речи не идёт. Просто оружие, которым российские военные в случае необходимости собираются топить авианосцы, как и количество таких ракет на борту подводных лодок, было решено чуть-чуть изменить.АПЛ "Хаски" станет самой совершенной подводной лодкой, когда-либо созданной для нужд ВМФ. Это звание уже на этапе эскизного проектирования и научных работ закрепилось за субмариной неслучайно — в целях максимального эффективного боевого применения АПЛ этого проекта будут создаваться в двух модификациях: противолодочной и многоцелевой. "Хаски" первого типа будут охотиться за носителями ядерного оружия — подводными лодками типа "Огайо" и проектируемыми АПЛ "Колумбия". "Хаски" второго типа будут исполнять более традиционную программу — борьба с авианосцами и ударными соединениями противника, а также массированные ракетные удары. Последнее "упражнение", кстати, уже испытано на знаменитых "батонах" — АПЛ проекта 949А "Антей", которые с лёгкой руки Генштаба и командования ВМФ получили вторую жизнь. В рамках масштабной модернизации эти субмарины будут перевооружены — вместо ПКР "Гранит" своё место в пусковых контейнерах займут ракеты "Оникс" и "Калибр". Простая манипуляция позволит значительно расширить "возимый" боекомплект — вместо 24 крылатых ракет каждый "батон" сможет принимать на борт до 72 крылатых ракет.Война без ИнтернетаПро "секретный русский подводный флот" в США и странах НАТО давно ходят легенды. Несмотря на полную абсурдность некоторых страшилок, которые рассказывают новобранцам, некоторыми образцами техники специального назначения в составе ВМФ действительно можно пугать юных американцев. Годовщину создания ВМФ отметят и в Главном управлении глубоководных исследований (ГУГИ) — самой засекреченной и закрытой для доступа посторонних лиц структуре флота. Корабли из состава ГУГИ часто называют "подводным спецназом". В состав этого подразделения входят уникальный корабль "Янтарь", на борту которого находятся не только глубоководные аппараты, но и уникальная аппаратура для исследования морских глубин. В ближайшее время компанию "Янтарю" составит "Алмаз" — второй корабль проекта 22010. Главной особенностью кораблей, по данным СМИ, может являться возможность отслеживания и нарушения функционирования трансокеанических кабелей, проложенных между континентами и отдельными государствами.Не отходя от кассыКроме сил и средств, необходимых для борьбы с кораблями противника, ВМФ подошёл к 322-й годовщине с уникальным решением на случай третьей мировой войны. Впервые "в железе" была реализована уникальная ядерная торпеда, проект которой предложил академик Сахаров. Правда, в отличие от торпеды Т-15, носителем которой должна была стать подлодка 627 проекта, глубоководный аппарат "Посейдон" наделили возможностью двигаться к цели самостоятельно. Дальность в 10 тыс. километров позволяет "Посейдону" спокойно и скрытно добираться до военно-морских баз противника на недосягаемой глубине — более тысячи метров. Ядерная энергетическая установка при этом позволяет несколько месяцев дежурить рядом с нужным объектом. Гарантированное поражение обеспечивает ядерный заряд — учитывая характер целей (подводные лодки у причальной стенки и здания), создатели оружия наделили "Посейдон" двухмегатонной ядерной боевой частью, способной гарантированно вывести из строя не только базу ВМС, но и снести под чистую несколько близлежащих городов.Разведка на глубинеПомощь "Посейдонам" оказывают не менее уникальные аппараты и подводные лодки, выполняющие порой невозможные задачи. Для разведки и наблюдения за акваториями ВМФ использует уникальных подводных разведчиков — глубоководные аппараты "Клавесин-2Р-ПМ", прямых аналогов которым нет даже в США. Доставку аппаратов к месту выполнения боевой задачи выполняет "подводный спецназ" — подводные лодки БС-64 "Подмосковье" и К-329 "Белгород" — уникальные корабли, переоборудованные исключительно под перевозку особого оборудования. О системах слежения и уникальной технике можно рассуждать бесконечно, однако важнее другое. К своему 322-летию ВМФ России подошёл, объединив все комплексы в единый ударно-разведывательный "кулак", вследствие чего удалось добиться полного перекрытия морских границ. Исключение составляет, пожалуй, единственный авианесущий корабль — ТАВКР "Адмирал Советского Союза Кузнецов", в ходе ремонта которого случайно был уничтожен плавучий док ПД-50. Однако и вопрос строительства нового атомного авианосца скоро решится — аванпроекты атомных кораблей уже готовы, а конструкторские бюро ждут согласований и финансирования.