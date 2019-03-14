Греф назвал главную проблему России
14 марта 2019 16:03
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Грефа попросили назвать три основных, на его взгляд, сложности. «Можно я назову одну?» — переспросил глава Сбербанка, заметив, что такой проблемой, по его мнению, является «отсутствие эффективной системы государственного управления». «Это главное», — отметил Греф, подчеркнув, что, если эта проблема решится, все остальные будут преодолены автоматически. «Во все остальное просто не надо пускаться», — резюмировал он.
Глава Сбербанка является также председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). В этой организации он руководит рабочей группой по госуправлению.
Вопросы грамотного управления государством с финалистами конкурса «Лидеры России» обсуждал также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Первое и главное для управленца — способность принимать решения», — заявил он, выступая на форуме (цитата по «РИА Новости»).
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится уже второй год подряд. Его организатором с 2018 года выступает некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Участники «Лидеров России» посредством выполнения разных заданий пытаются показать свои лидерские качества и по результатам занять какую-либо руководящую должность. После первого такого конкурса в 2017–2018 годах назначения в госструктурах получили 57 человек.
Фото: соцсети
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