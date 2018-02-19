Граждане получат возможность стать клиентом банка без явки в отделение

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Как сообщили в «Ростелекоме» (разработчик системы), единая биометрическая система заработает в России с 1 июля 2018 года. Вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов уточнил, что за доступ к персональным сведениям гражданина в единой идентификационной базе банки будут платить 200 руб. ​​При этом половину этой суммы будет получать банк, который первоначально участвовал в снятии первичной биометрии, а еще 100 руб. получат иные участники системы (оператор самой системы, портал госуслуг и вендеры технологических решений).По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, объем действий, которые клиент может производить на основании биометрических данных, определяется решением банка. На начальном этапе внедрения системы пользователем будут доступны простые операции (перевод внутри своих счетов или открытие депозита на мелкие суммы), но в перспективе двух-трех лет клиентам станут доступны сложные операции, например получение ипотеки, уточнил он.Персональные данные будут храниться в защищенном контуре, а сама система будет проходить аттестацию и сертификацию в соответствии с требованиями ФСБ, рассказал директор офиса «Цифровая идентичность» «Ростелекома» Иван Беров.Сама цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).Беров также добавил, что данные пользователей будут передаваться по защищенным каналам связи, использующим отечественные криптоалгоритмы. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.Фото: Владислав Шатило / РБК