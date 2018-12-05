"Граждане СССР" с Камчатки отказываются платить за воду и свет
5 декабря 2018 19:05
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На Камчатке "граждане СССР" отказываются платить за ЖКХ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Камчатскэнерго" Елену Симаеву, компания начала получать соответствующие письма от тех, кто родился в Советском Союзе и продолжает жить по Конституции СССР, передает life.ru.
— Они приходят не только к нам, но и в Водоканал, Фонд капитального ремонта и управляющие компании, — рассказала Симаева, отметив, что если раньше такие обращения были единичными, то сейчас их количество растёт.
Представитель "Камчатскэнерго" пояснила, что в городе начали распространять листовки, в которых указано, что рождённые в СССР платить за ЖКХ не должны. При этом телефон организаторов профсоюза, который на этих листовках указан, оказался отключён.
Вместе с тем Симаева отметила, что подобные акции приводят к обману людей, ведь из-за неуплаты жителям могут грозить штрафы, отключения и суды.
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