Граждане РФ получат доступ к реестру движимого имущества
24 июля 2018 16:24
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В случае изменения схемы желающие приобрести подержанный автомобиль, смогут быстрее и проще проверить, находится ли он в залоге или в списке угнанных автомобилей. Выписка из базы данных Федеральной нотариальной палаты дает возможность новому владельцу выиграть в суде, если машина все-таки находится в залоге, но об этом нет информации в реестре нотариусов.
Если законопроект будет одобрен, то выписку с электронной подписью нотариуса покупатель сможет получить в своем личном кабинете на сайте госуслуг. Но пока неизвестно, будет ли данная услуга платной или бесплатной.
Предполагается, что получить информацию об автомобиле смогут и физические, и юридические лица. Сейчас, если выдается кредит на приобретение подержанного автомобиля, представитель банка обращается к нотариусу для получения выписке о юридической чистоте автомобиля, который одновременно является залогом в банке. Если проект Минфина будет принят, то банки также смогут получать такие выписки без личного обращения, просто в электронном виде.
Подобное изменение, как считает начальник департамента оценки розничных кредитов банка ТКБ Сергей Тараканов, поможет снизить уровень риска банков при выдаче автокредитов. Кроме того, будут снижены издержки банков, конкуренция между ними увеличится, а это, в свою очередь, может привести к снижению ставок на автомобильные кредиты, передает samarskie-voditeli.ru.
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