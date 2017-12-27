График предоставления отдельных социальных выплат в новогодние и праздничные дни

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- 26 декабря 2017 годаперечислена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) за январь 2017 года в кредитные учреждения на счета получателей (должна выплачиваться с 5 января 2018 года).В январе Почта России приступит к выплатам 3 января 2018 года:- 3 января – за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);- 5 января – за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);- 4 января – за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);- 6 января – за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);- 5 января - за 5 и 7 числа;- 6 января – за 6 и 7 числа.- ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны- труженикам тыла;- ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда;- реабилитированным лицам;- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;- ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;- ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;- доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Начиная с 8 января 2018 года и далее, выплата будет осуществляться в обычном порядке в соответствии с установленным ранее графиком.Гражданам, получающим социальные выплаты через, зачисление на счета будет осуществляться после 12 января 2018 года в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.