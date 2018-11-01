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Градский накануне 69-летия стал отцом в четвёртый раз

1 ноября 2018 22:13
92
Сына Ивана ему подарила гражданская супруга, которая на 32 года моложе исполнителя.
Известный певец и композитор, один из наставников шоу "Голос" Александр Градский стал отцом в четвёртый раз. По данным "КП", сына ему подарила гражданская жена Марина Коташенко, которая на 32 года моложе Градского, передает life.ru.

Мальчик появился на свет в одной из московских клиник, родители назвали его Иваном. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, а молодой отец готовится отпраздновать свое 69-летие — появление на свет сына стало для Градского подарком на собственный день рождения.

Отметим, что пара уже воспитывает совместного 4-летнего сына Александра. Также у Градского есть двое взрослых детей — 37-летний Даниил и 32-летняя Мария. 


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Комментарии



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