Градский накануне 69-летия стал отцом в четвёртый раз

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Мальчик появился на свет в одной из московских клиник, родители назвали его Иваном. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, а молодой отец готовится отпраздновать свое 69-летие — появление на свет сына стало для Градского подарком на собственный день рождения.Отметим, что пара уже воспитывает совместного 4-летнего сына Александра. Также у Градского есть двое взрослых детей — 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.Фото: соцсети