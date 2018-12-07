Градообразующее предприятие Чапаевска «Промсинтез» модернизирует производство взрывчатых веществ за 300 млн рублей

66

В самой компании комментировать проект пока не спешат. «На данный момент можем сообщить, что в третьей декаде декабря текущего года состоится итоговой Совет директоров предприятия. Помимо подведения итогов работы за 2018 год, Совету будет представлен «План развития «Промсинтеза», подготовленный исполнительной дирекцией предприятия», — пояснили на заводе, добавив, что обсуждать детали плана будут готовы только после его утверждения.