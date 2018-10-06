Говоря о диалоге между властью и it-сообществом, Дмитрий Азаров отметил: "Чтобы был диалог, нужно друг друга понимать"
6 октября 2018 15:10
118
Первый вопрос Дмитрию Азарову о различиях в работе мэра и губернатора. Глава региона:
"Масштаб ответственности значительно увеличился. Кроме Самары это, например, энергичный, молодой город Тольятти. Нужно оправдать доверие, оказанное мне на выборах. И это касается всех муниципалитетов СО".
Губернатор отметил, что развитие информационных технологий способствует тому, что люди обращаются к нему напрямую через сеть интернет:
"Жителям зачастую все равно, в чьей зоне ответственности находится тот или иной вопрос. Сегодня люди обращаются ко мне и по вопросам стратегического развития региона, и по поводу непокрашенного забора".
Дмитрий Азаров отметил, что на уровне города была выстроена эффективная система отработки обращений через интернет. Сегодня аналогичная работа ведётся на уровне СО.
Дмитрий Азаров рассказал о себе как о рядовом пользователе интернета. В основном, заходит в сеть в пробках, поездках по области и перед вылетом в другие города.
В основном:
It-сообщество интересует, как будет выстраиваться диалог между it и государством. Дмитрий Азаров отметил, что такой диалог постепенно выстраивается ,и во многом его эффективность будет зависеть от того, насколько охотно люди с нестандартным мышлением будут приходить в органы власти.
"С точки зрения законодательного регулирования - мы в начале пути. Есть шаги по регулированию, и на этом тернистом пути в новой области знаний есть и ошибки. Но без них невозможно создание нормальной регуляторной системы функционирования цифровой сферы"- отметил губернатор.
Говоря о диалоге между властью и it-сообществом, Дмитрий Азаров отметил: "Чтобы был диалог, нужно друг друга понимать".
При этом, по мнению губернатора ,руководитель департамента информтехнологий Станислав Казарин за последние годы растерял энтузиазм в выстраивании цифровой среды СО.
"Я говорю - ты должен быть евангелистом этих идей! А у него глаза потухли,"- отметил Дмитрий Азаров и призвал участников # 404fest активнее приходить на работу в it-блок Правительства, помогать чиновникам идеями и рекомендациями.
В ходе встречи глава региона также ответил на вопрос, почему it-специалистам нужно оставаться в Самаре и РФ, а не уезжать за рубеж: "Сегодня в России гораздо больше возможностей. По ряду отраслей есть технологическое отставание, а значит, больше потенциал роста, возможность проявить себя".
"Сегодня специалист, которому по какой-то причине некомфортно жить в своём городе, все чаще уезжает. Поэтому главная конкурентная борьба для любого города - за человеческий капитал. Нужно, чтобы людям здесь было комфортно жить. И над этим мы серьёзно работаем" - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 октября 2018 17:55
Вход свободный. Социум
89
6 октября 2018 16:35
Ей было 85 лет, артистка была госпитализирована в середине сентября. Социум
108
6 октября 2018 16:21
После трехгодичного перерыва IT-праздник вернулся. Это крупнейшая площадка для обмена опытом представителей IT-сообщества со всей Российской Федерации. Социум
113
Здравоохранение
6 октября 2018 09:43
Есть места, где требуется справка об отсутствии инвалидности . Если же наоборот, человек с ограниченными возможностями, то в этом случае ему выдают справку... Здравоохранение
47
6 октября 2018 09:41
Для того чтобы подтвердить уважительные причины отсутствия на учебных занятиях, учащимися предоставляется мед справка 095 у . Здравоохранение
46
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
297
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
71
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
76
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
486
Туризм
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
233
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
688
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
294
Образование
5 октября 2018 18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
240
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
285
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
297
Культура
6 октября 2018 10:18
Горожан приглашают на показы французских фильмов на языке оригинала с субтитрами. Культура
158
5 октября 2018 15:47
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летие. Культура
821
5 октября 2018 09:01
Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны. Культура
265
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
413
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1389
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1635
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
411
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
403
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
818
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15810
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
845
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1101
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
989
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1028
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2069
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1495
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1660
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1616
Мероприятия