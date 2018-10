118

В программе "Фестиваля 404" - интерактивная творческая встреча о судьбах it в СО. В дискуссии принимает участие губернатор Самарской области, модератор - основатель и идейный вдохновитель фестиваля. Вопросы - как о сфере it, так и о будущем региона в целом.Первый вопрос Дмитрию Азарову о различиях в работе мэра и губернатора. Глава региона:"Масштаб ответственности значительно увеличился. Кроме Самары это, например, энергичный, молодой город Тольятти. Нужно оправдать доверие, оказанное мне на выборах. И это касается всех муниципалитетов СО".Губернатор отметил, что развитие информационных технологий способствует тому, что люди обращаются к нему напрямую через сеть интернет:"Жителям зачастую все равно, в чьей зоне ответственности находится тот или иной вопрос. Сегодня люди обращаются ко мне и по вопросам стратегического развития региона, и по поводу непокрашенного забора".Дмитрий Азаров отметил, что на уровне города была выстроена эффективная система отработки обращений через интернет. Сегодня аналогичная работа ведётся на уровне СО.Дмитрий Азаров рассказал о себе как о рядовом пользователе интернета. В основном, заходит в сеть в пробках, поездках по области и перед вылетом в другие города.В основном:It-сообщество интересует, как будет выстраиваться диалог между it и государством. Дмитрий Азаров отметил, что такой диалог постепенно выстраивается ,и во многом его эффективность будет зависеть от того, насколько охотно люди с нестандартным мышлением будут приходить в органы власти."С точки зрения законодательного регулирования - мы в начале пути. Есть шаги по регулированию, и на этом тернистом пути в новой области знаний есть и ошибки. Но без них невозможно создание нормальной регуляторной системы функционирования цифровой сферы"- отметил губернатор.Говоря о диалоге между властью и it-сообществом, Дмитрий Азаров отметил: "Чтобы был диалог, нужно друг друга понимать".При этом, по мнению губернатора ,руководитель департамента информтехнологий Станислав Казарин за последние годы растерял энтузиазм в выстраивании цифровой среды СО."Я говорю - ты должен быть евангелистом этих идей! А у него глаза потухли,"- отметил Дмитрий Азаров и призвал участников # 404fest активнее приходить на работу в it-блок Правительства, помогать чиновникам идеями и рекомендациями.В ходе встречи глава региона также ответил на вопрос, почему it-специалистам нужно оставаться в Самаре и РФ, а не уезжать за рубеж: "Сегодня в России гораздо больше возможностей. По ряду отраслей есть технологическое отставание, а значит, больше потенциал роста, возможность проявить себя"."Сегодня специалист, которому по какой-то причине некомфортно жить в своём городе, все чаще уезжает. Поэтому главная конкурентная борьба для любого города - за человеческий капитал. Нужно, чтобы людям здесь было комфортно жить. И над этим мы серьёзно работаем" - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.