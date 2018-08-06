Готовность Самары к отопительному сезону составляет 65 процентов

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Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский доложил Главе города, что на данный момент готовность муниципальных объектов к отопительному сезону составляет 65 процентов. Он также отметил, что в этом году планируется переложить 6475 погонных метров тепловых сетей, в том числе по улице XXII Партсъезда, Стара-Загора, Теннисная, Кабельная, Ново-Вокзальная и по Заводскому шоссе.Особое внимание уделяется подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Так к наступлению холодов уже подготовлено 61% жилых домов, 68,6% объектов образования, 62,2% объектов культуры и столько же спортивных объектов.«По информации внутригородских районов на данный момент оформлено 2865 паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному сезону», - рассказал Юрий Козельский.Елена Лапушкина поручила главам районных администраций и профильному Департаменту держать ситуацию по подготовке города к отопительному сезону под особым контролем и подчеркнула, что все работы должны быть выполнены до 15 сентября.Также на совещании обсудили организацию сезонной торговли на территории областной столицы. Руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что в 2018 году было заключено 349 договоров на осуществление сезонной торговли, в том числе – мороженым, прохладительными напитками и бахчевыми культурами.«В целях повышения качества обслуживания покупателей в 2018 был реализован комплекс мер. Среди них – разработка единого дизайна точек по продаже мороженого, включение в договоры об организации сезонной торговли пунктов, обязывающих соблюдать определенные нормы, и введение санкций в случае их нарушения», - доложил Александр Андриянов.Глава города поручила руководителю Департамента также внимательно следить за внешним видом и санитарным состоянием арбузных развалов:«На будущий год необходимо внести такие же пункты и в договоры по продаже бахчевых культур и фруктов. Кроме того, пересмотрите схему их размещения – по итогам выездных совещаний могу сказать, что они определены нелогично: в некоторых частях города их слишком много, а в некоторые такие точки вовсе отсутствуют», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.