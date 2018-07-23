Государственный Эрмитаж приглашает молодых журналистов к «Диалогу Культур»

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На протяжении более двенадцати лет «Диалог Культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями различных направлений традиционной журналистики и новых медиа.К участию в мероприятии приглашаются молодые корреспонденты, редакторы, фотографы, операторы, режиссеры, блогеры и медиа-эксперты. Цель форума – обсуждение и поиск ответов на медиавызовы, создание трансграничных проектов, обмен опытом с коллегами из разных стран мира.В рамках «Диалога Культур» в 2018 году пройдут:1. Практическая конференция, где предполагается обсуждение тем, связанных с современным медиавызовом, развитием новых технологий и их влиянием на современное общество. Молодые журналисты обсудят вопросы преодоления конфликтов и противостояния между представителями разных культур и конфессий в СМИ, а также особенности ведения диалога на цифровых площадках;2. Представление трансграничных медиапроектов представителей российских и зарубежных медиа;3. Фестиваль короткометражных фильмов и телевизионных сюжетов (до 3 минут), где участники смогут представить творческие работы, посвященные самобытности образа жизни в своей стране;4. Международная фотовыставка «Я здесь живу. 300 лучших работ 40 фотокорреспондентов мира» в Здании Главного штаба,представляющая заранее отобранные работы участников из разных стран.Практическая информация:1. Перелет за счет направляющей организации;2. Проживание в гостинице «Октябрьская» для участников «Диалога Культур» (06.11-09.11, время заезда после 14.00, время выезда с 12.00) — за счет направляющей организации.Оргкомитет обеспечивает встречу участников в аэропорту и на вокзале, транспорт для перемещения внутри Санкт-Петербурга, а также предоставляет возможность провести съемки в залах и хранилищах Эрмитажа и Санкт-Петербурге для создания участниками соответствующих репортажей. Обращаем внимание журналистов на то, что темы съемок должны быть согласованы не позднее 8 октября 2018 года.Для участия в фотовыставке и/или показе короткометражных фильмов «Я здесь живу», необходимо отправить свои работы до 1 октября на электронный адрес: dialogofculture@gmail.com .Оргкомитет медиафорума сообщает также о приеме предложений и инициатив участников по формированию повестки мероприятия.Подробная информация о Форуме и условиях участия на сайте: http://mediacongress.ru/, передает пресс-служба облправительства.