Господдержка для промышленных предприятий СО станет более доступной

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Министерство промышленности и технологий Самарской области поддержало инициативу руководства АО «ГК АКОМ» по созданию GR-центра. Новая структура компании займется

реализацией комплекса мероприятий по взаимодействию с органами исполнительной власти, институтами развития и другими организациями с целью привлечения мер государственной поддержки для промышленных предприятий губернии.



«Для решения задач в области привлечения мер государственной поддержки в «АКОМ» несколько лет успешно функционирует профильный отдел, располагающий всеми необходимыми ресурсами для оказания GR-услуг. «АКОМ» всегда ставит перед собой самые амбициозные цели, среди которых «Глобальная компания – Глобальный бренд», и создание GR-центра соответствует этой цели, ведь глобальная компания действует, в том числе в интересах и на благо делового сообщества», – подчеркнул президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев.



По словам руководства компании, для промышленных предприятий Самарской области сотрудничество с GR-центром позволит максимально эффективно использовать меры господдержки с наименьшими временными и материальными затратами.



Напомним, на прошедшем 2 августа 2018 года совещании в областном минпроме на тему «Стратегии и инвестиционные планы развития промышленных предприятий Самарской области. Перспективы по обеспечению экономического прорыва» представители региональных компаний выразили заинтересованность в получении GR-услуг, отметив, что не все предприятия обладают соответствующими кадрами и практическими навыками в этой сфере. Кроме того, в настоящее время в губернии отсутствуют организации с необходимыми компетенциями.



«Создание центра позволит промпредприятиям региона оперативно осуществлять подготовку различных документов, необходимых для получения существующих в нашей стране мер господдержки. А это, в свою очередь, положительно скажется на доступности мер поддержки, росте деловой активности и промышленного потенциала региона», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Руководство компании «АКОМ» выступило с предложением о сотрудничестве GR-центра и областного минпрома. В ближайшее время на площадке ведомства планируется проведение совещания с участием представителей промышленных предприятий губернии. Участники встречи обсудят вопросы развития взаимодействия в части привлечения мер господдержки как на региональном, так и федеральном уровнях, передает пресс-служба облправительства.