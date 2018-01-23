Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.
В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в феврале.
Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе
По прогнозам, в 2018 году дальнейший рост производства водки составит 10%.
В России в 2017 году выросли продажи водки
В него вошел 41 отель, причем в некоторых номера подорожали в шесть раз.
Ростуризм составил черный список гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
«Целями стратегии является повышение безопасности дорожного ​движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году», — говорится в документе.
Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой
Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей.
Госдума запретит регистрацию детей в соцсетях до 14 лет
Литр бензина, если не учитывать все налоги и сборы, стоил бы около 14 рублей и 38 копеек.
В Федеральной антимонопольной службе посчитали, сколько стоит бензин без учета налогов
После реконструкции улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе.
Свет к развязке на пересечении улиц Демократической и Ташкентской планируют подключить в апреле-мае
сегодня  Среда, 24 января, 03:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 56.41
-0.22
EUR 69.07
-0.2
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Госдума запретит регистрацию детей в соцсетях до 14 лет

23 января 2018 23:31
271
Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей.
На рассмотрение Госдумы сегодня был внесен законопроект, согласно которому детям, не достигшим возраста 14 лет, будет запрещена регистрация в социальных сетях. Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей, сообщает iphones.ru.

Автором документа стал депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

Согласно проекту, при регистрации пользователь должен предоставить копию документа, удостоверяющего личность. Более детальный порядок идентификации будет определять уже конкретная социальная сеть.

При нарушении требований предусмотрены несколько штрафов: до 5 000 рублей для физических лиц, до 50 000 рублей — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей если нарушитель является юридическим лицом.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
23 января 2018  23:50
По прогнозам, в 2018 году дальнейший рост производства водки составит 10%.
В России в 2017 году выросли продажи водки
По прогнозам, в 2018 году дальнейший рост производства водки составит 10%.  Социум
237
23 января 2018  23:47
В него вошел 41 отель, причем в некоторых номера подорожали в шесть раз.
Ростуризм составил черный список гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
 В него вошел 41 отель, причем в некоторых номера подорожали в шесть раз.  Социум
235
23 января 2018  23:31
Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей.
Госдума запретит регистрацию детей в соцсетях до 14 лет
 Единственный вариант получения доступа к соцсети подростками — предоставление письменного согласия от родителей или законных представителей.  Социум
263
Весь список

Здравоохранение
24 января 2018  00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в феврале.
Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
192
23 января 2018  15:52
За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета, которые здесь базируются; и врачи - кандидаты медицинских наук – в роли преподавателей и исследо
Самарский СПИД-центр первым в России приобрел в своем официальном названии новое дополнение - он стал клиническим
За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета,... Здравоохранение
196
23 января 2018  14:12
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».
В Самарской области снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».   Здравоохранение
212
Весь список
Новости медицины
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
131
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
238
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
253
Весь список
Туризм
18 января 2018  11:47
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей Профильное министерство проработает этот вопрос.
На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
527
17 января 2018  11:54
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Самарцев приглашают на однодневные туры в Винновку в Волжский Афон
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1000
17 января 2018  11:07
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.
Самара вошла в топ-3 туристических городов ПФО
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
283
Весь список
Образование
24 января 2018  00:33
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.
В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов.   Образование
192
22 января 2018  17:30
Обмен знаниями на страницах электронного научного журнала Promdevelop.ru
 Промышленный портал Promdevelop предлагает бесплатно опубликовать статью в своем научном журнале. Образование
63
22 января 2018  14:06
В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более металлов).
Ученые Самарского университета предложили универсальную схему для прогнозирования новых материалов
 В публикации представлены результаты анализа основных структурных единиц, из которых построены интерметаллиды (химические соединения двух или более... Образование
184
Весь список

Культура
23 января 2018  14:54
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.
В Самарском театре оперы и балета в апреле состоится премьера оперы Ж. Бизе «Кармен»
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.  Культура
178
22 января 2018  13:23
Самарский литературный музей проведет сказочные выходные Музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей.
Самарский литературный музей проведет сказочные выходные
Музей приглашает в гости маленьких любителей сказок и их родителей. Культура
193
22 января 2018  12:58
Три команды КВН Самарской области будут играть в телевизионной лиге движения Такие итоги получены по результатам Международного фестиваля.
Три команды КВН Самарской области будут играть в телевизионной лиге движения
Такие итоги получены по результатам Международного фестиваля. Культура
177
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
117
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
518
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
502
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1446
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
470
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
449
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6637
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2445
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9370
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3210
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1886
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2316
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2192
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1843
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3456
Весь список

Мероприятия
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске
В Самаре митинг протеста пенсионеров состоится в сквере "Родина" рядом с метро "Безымянка"
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

175

Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе

149

Медведев утвердил план по снижению смертности от ДТП до нулевой

143
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2529

Съемочная группа «Ревиззоро» побывала на Троицком рынке в Самаре

2488
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда