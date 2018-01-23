Госдума запретит регистрацию детей в соцсетях до 14 лет

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Автором документа стал депутат от «Единой России» Виталий Милонов.Согласно проекту, при регистрации пользователь должен предоставить копию документа, удостоверяющего личность. Более детальный порядок идентификации будет определять уже конкретная социальная сеть.При нарушении требований предусмотрены несколько штрафов: до 5 000 рублей для физических лиц, до 50 000 рублей — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей если нарушитель является юридическим лицом.