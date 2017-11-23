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Новости /  Общество /  Социум  

Госдума запретила рекламу на платежках ЖКХ

23 ноября 2017 22:12
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По мнению составителей законопроекта, реклама мешает корректному размещению нужной информации о стоимости услуг, методах расчета и перерасчета и так далее.
Законопроект, запрещающий рекламу на квитанциях по квартплате, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, передает РБК.

Поправки в Федеральный закон «О рекламе» устанавливают запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, следует из пояснительной записки к проекту.

Авторы законопроекта отмечали, что «в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы» информация о сумме оплаты, порядке расчетов и перерасчетов, и другие важные сведения, печатаются самым мелким шрифтом и оказываются нечитаемыми.

Платежный документ рекомендовано использовать для информирования потребителя о начисленной плате за коммунальные услуги, а также для доведения до потребителей уведомительной и справочной информации.

В первом чтении законопроект был принят еще в октября 2014 года. Теперь ему предстоит пройти чтение в Совете Федерации, после чего его подписывает президент.

​Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.



Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Комментарии



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