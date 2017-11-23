Госдума запретила рекламу на платежках ЖКХ

116

Поправки в Федеральный закон «О рекламе» устанавливают запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, следует из пояснительной записки к проекту.Авторы законопроекта отмечали, что «в целях экономии печатного места именно для размещения рекламы» информация о сумме оплаты, порядке расчетов и перерасчетов, и другие важные сведения, печатаются самым мелким шрифтом и оказываются нечитаемыми.Платежный документ рекомендовано использовать для информирования потребителя о начисленной плате за коммунальные услуги, а также для доведения до потребителей уведомительной и справочной информации.В первом чтении законопроект был принят еще в октября 2014 года. Теперь ему предстоит пройти чтение в Совете Федерации, после чего его подписывает президент.​Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.Фото: Александр Щербак/ТАСС