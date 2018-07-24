Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении НДС до 20% с 1 января 2019 года
24 июля 2018 23:51
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Помимо этого документ устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления (если зарплата гражданина менее 85 тыс. руб. в месяц) и 10% — свыше установленной базы (если зарплата более 85 тыс. руб. в месяц).
Правительство считает, что повышение НДС позволит привлекать в федеральный бюджет 620 млрд руб. в год дополнительно. Эти средства власти планируют направить на соцпрограммы для выполнения майских указов президента Владимира Путина.
При этом в новой версии закона сохраняются льготы по НДС. Под пониженную ставку в размере 10% по-прежнему подпадают товары социального назначения, а именно продовольственные (за исключением деликатесных) и детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Законопроект о повышении НДС правительство внесло в Госдуму 16 июня вместе с документом о повышении пенсионного возраста. Ранее глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов указывал, что увеличение НДС приведет к росту инфляции на 1–1,5%. По его словам, подобное повышение цен не отразится на благосостоянии россиян.
Но повышение налога повлечет негативные последствия для экономики, отмечали власти и эксперты. На фоне роста НДС Минэкономразвития ухудшило свой макроэкономический прогноз на следующий год. Рост ВВП в 2019 году должен составить лишь 1,4% вместо ранее ожидавшихся 2,2% (в 2020 году он ускорится и достигнет 2%, считает министерство). Заведующий лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрей Полбин в своей работе писал, что повышение НДС может привести к замедлению роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году на 0,2–0,35%, инвестиций — на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–0,45%.
Впрочем, такая мера является наименее болезненной по сравнению с повышением подоходного налога или страховых взносов, указал эксперт. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также называл решение повысить НДС «наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа».
Свою альтернативу повышению налогов предлагал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, в мае возглавивший Счетную палату. Он призывал финансировать выполнения майского указа Владимира Путина за счет смягчения бюджетного правила — механизма по закупке валюты в резервы на сверхдоходы от нефти дороже $40 за барр. Цену отсечения Кудрин предлагал установить на уровне $45 — таким образом, дополнительные $5 с каждого барреля нефти шли бы в экономику, а не в резервы. Повышение НДС неизбежно, но за счет смягчения правила его можно было бы отложить на шесть лет, указывал он.
Однако Минфин традиционно выступает за жесткое бюджетное правило, которое снижает зависимость рубля от цен на нефть, тем самым обеспечивая макроэкономическую стабильность.
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