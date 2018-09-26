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Новости /  Общество /  Социум  

Госдума разрешила многодетным родителям брать отпуск в удобное для них время

26 сентября 2018 14:29
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Теперь у таких семей приоритет в порядке определения очерёдности предоставления отпусков.
Родителям, в семье которых трое и более детей до 12 лет, разрешили брать отпуск в удобное для них время. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, передает life.ru.

— Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, — говорится в документе.

Теперь у многодетных семей приоритет в порядке определения очерёдности предоставления отпусков.

Законопроект был внесён в ГД депутатами от КПРФ: главой Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой и первым зампредом Комитета по образованию и науке Олегом Смолиным. 
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Комментарии



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