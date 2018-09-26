Госдума разрешила многодетным родителям брать отпуск в удобное для них время

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— Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, — говорится в документе.Теперь у многодетных семей приоритет в порядке определения очерёдности предоставления отпусков.Законопроект был внесён в ГД депутатами от КПРФ: главой Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетнёвой и первым зампредом Комитета по образованию и науке Олегом Смолиным.