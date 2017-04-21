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Новости /  Общество /  Социум  

Госдума приняла закон об обязательном переводе выплат бюджетникам на карты «Мир»

21 апреля 2017 18:01
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С 1 июля текущего года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, которые обратились за открытием нового банковского счета для получения выплат из бюджета.
Как сообщает Коммерсантъ, Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 2018 года обязует банки использовать только национальные платежные инструменты при операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов: государственных и муниципальных служащих, студентов и пенсионеров. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля текущего года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, которые обратились за открытием нового банковского счета для получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года.

Закон сохраняет возможность получать выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на вычеты по НДФЛ и нерегулярные выплаты. При этом за правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень других выплат на перечисление на карты «Мир».

Закон также обязывает продавцов, выручка которых за год превышает 40 млн руб., после 1 октября текущего года обеспечить прием карт «Мир». Банки должны будут до 1 июля обеспечить прием карт «Мир» во всех своих банкоматах.

Ранее правительство России внесло изменения в законопроект «О национальной платежной системе». 

Подробнее о системе читайте в материале «Ъ» «"Мир" заблокировал комиссии».
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Комментарии



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