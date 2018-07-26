Госдума приняла закон, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

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Сейчас брак регистрируется через месяц после подачи заявления в загс, а при наличии уважительных причин для отсрочки — в течение двух месяцев.Закон вступает в силу с момента его подписания. Теперь подать заявление можно будет в период от одного месяца до одного года до желаемой даты свадьбы. Поправки также позволяют подавать заявление дистанционно.При наличии уважительных причин загс может разрешить заключение брака и до истечения месяца со дня подачи заявления.С инициативой разрешить самостоятельно выбирать дату регистрации брака в течение года со дня подачи заявления выступила в мае 2017 года Минкомсвязь. Выбрать дату бракосочетания предлагалось с помощью государственной информационной системы «Единый государственный реестр актов гражданского состояния». В пояснительной записке к проекту закона уточнялось, что в случае принятия документ поможет избавиться от коррупционной составляющей, когда большое число граждан, желающих пожениться в те или иные знаменательные даты, не имея возможности подать заявление о вступлении в брак в нужное им число, вынуждены «договариваться» с сотрудниками загсов. Также новый закон поможет регулировать загруженность органов регистрации гражданских актов.