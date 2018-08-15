Госдума предложила установить в России единую цену на школьную форму
15 августа 2018 15:11
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— Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год, — отметил парламентарий.
Согласно законопроекту, заказы на пошив школьной формы предлагается отдать фабрикам во Владимирской и Псковской областях. Как пояснил Чернышов, цель инициативы — уравнять учеников, поскольку не каждая семья может позволить себе дорогую школьную форму, которая обязательна во многих образовательных учреждениях.
По мнению парламентария, скромно одетые дети чувствуют себя некомфортно на фоне обеспеченных одноклассников, которым покупают дорогие вещи. Чернышов сказал, что в некоторых случаях бюджетный наряд может даже стать причиной травли и насмешек.
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