Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт

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Авторы документа отмечают, что подобные меры необходимы, чтобы обеспечить исполнение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Они предлагают обязать организаторов зрелищных мероприятий, в том числе кинотеатры, где может демонстрироваться запрещенный для детей контент, не пускать туда несовершеннолетних.Для того, чтобы выполнить это обязательство, кассир или контролер должен иметь право требовать предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и возраст гражданина.Также авторы законопроекта обеспокоены тем, что многие учебные заведения и детские организации располагаются рядом с местами, где могут демонстрировать «запрещенную для детей» информацию. Они назвали «невыполнимым» запрет, согласно которому распространение запрещенной для несовершеннолетних продукции должно проводиться не менее чем в 100 м от места расположения детских организаций.