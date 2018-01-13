Госдума обяжет призывников самостоятельно являться в военкоматы для получения повесток, чтобы сократить число уклонистов

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В соответствии с законопроектом самостоятельно являться в военкоматы должны «граждане, подлежащие призыву на военную службу», но по каким-то причинам не получившие повестки до окончания срока весеннего или осеннего призыва. Поняв, что в военкомате про них забыли, такие призывники, согласно законопроекту, должны сами явиться туда «не позднее дня начала очередного призыва на военную службу» и потребовать вручить им повестку.Законопроект предусматривает и новый способ вручения повесток — путем рассылки заказными письмами с уведомлением о вручении. Повестку предлагается считать врученной призывнику в тот момент, когда уведомление подпишет любой совершеннолетний член его семьи.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные поправки должны помочь военкоматам в борьбе с уклонистами, которые скрываются от их представителей, разносящих повестки (сейчас повестку можно вручить только самому призывнику под расписку).«В отсутствие такой расписки привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно, чем и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек). Так, в период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тыс. призывников (30% от общего числа граждан, призванных на военную службу)», — отмечается в пояснительной записке Красова.В случае принятия поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» неявка призывника в военкомат по повестке, которая была вручена кому-то из его родных заказным письмом, либо за повесткой (если та вовсе не была доставлена), будет считаться уклонением от военной службы.«Указанные меры позволят сократить число граждан, позволяющих себе игнорировать установленные федеральным законодательством требования в сфере исполнения воинской обязанности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.В соответствии с действующим законодательством неявка в военкомат по повестке может стать поводом для привлечения к административной или даже уголовной ответственности. В первом случае виновному грозит небольшой штраф (от 100 до 500 руб.), а во втором дело может кончиться лишением свободы на срок до двух лет.Правительство разработанный Красовым законопроект в целом поддержало, предложив исключить из него «положения, предусматривающие возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих граждан, подлежащих призыву на военную службу». В отзыве правительства подчеркивается также, что норма законопроекта, обязывающая призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует другой статье закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане лично вызываются повестками военного комиссариата.