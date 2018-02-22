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Новости /  Общество /  Социум  

Госдума единогласно и без обсуждений продлила «дачную амнистию» до 2020 года

22 февраля 2018 23:46
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Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о так называемой дачной амнистии, передает РБК.

Депутаты единогласно и без обсуждения проголосовали за то, чтобы срок действия права на упрощенное оформление дачных участков был продлен до 1 марта 2020 года. Автором инициативы выступил глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников, он внес проект о продлении амнистии в середине февраля.

Закон позволяет российским гражданам оформлять права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства «без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию», отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

«Дачная амнистия» впервые была введена в 2006 году: многие владельцы земельных участков не могли оформить права на свои жилые дома, сады и дачи из-за отсутствия нужных документов или из-за того, что имеющиеся документы не соответствовали требованиям действующего законодательства.

С тех пор действие «дачной амнистии» продлевалось уже дважды, в 2009 и 2015 годах. Срок, установленный предыдущим законом, истекал 1 марта 2018 года.

Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.


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Комментарии



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Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.
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