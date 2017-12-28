Госавтоинспекция проанализировала качество перевозок пассажиров автобусами
28 декабря 2017 23:22
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Выявлено 8,9 тысяч автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения. Прекращена регистрация 1,7 тысяч таких автобусов.
Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 2 тысячи дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, по 850 фактам судами приняты решения о лишении водителя права управления транспортными средствами, 3,7 тысячи дел – за нарушения режима труда и отдыха водителей.
Госавтоинспекция напоминает компаниям, участвующим в грузопассажирских перевозках, что все транспортные средства должны быть оснащены тахографами. Штраф за их отсутствие для водителей составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.
За выпуск на линию автобусов, не прошедших технический осмотр, имеющих технические неисправности, а также за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автобусов и медицинского осмотра водителей оштрафованы 116 хозяйствующих субъектов на общую сумму 3,6 млн. рублей, 7 тысяч должностных лиц перевозчиков на общую сумму 20,7 млн. рублей, внесено 4 тысячи представлений об устранении причин и условий, способствовавших указанным нарушениям.
По фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) возбуждено 1,7 тысяч дел об административных правонарушениях. Выявлено 633 факта, имеющих признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров».
Российская Госавтоинспекция подчеркивает, что согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» одним из основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.
В законе установлены основные требования, которые должны выполнять юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, для обеспечения безопасности дорожного движения.
При этом в декабре этого года внесены изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», - установлены отдельные требования для физических лиц, владельцев грузовиков и автобусов, а также обязанности для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по обеспечению стоянки транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах). Помимо этого, данные требования также распространяются на перевозки для собственных нужд.
Относительно обеспечения безопасности перевозок детей Госавтоинспекция напоминает, что на официальном сайте ведомства в разделе «Организациям» функционирует специальный подраздел «Пассажирские перевозки», в котором размещена не только памятка для организаторов перевозок групп юных пассажиров, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, какие документы, куда и когда они должны подавать.
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что безопасность перевозок гарантируется прежде всего надежностью водителя, технической исправностью транспортного средства и соответствием эксплуатационного состояния дороги требованиям безопасности движения.
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