Госавтоинспекция области провела профилактическое мероприятие "Встречка"
20 декабря 2017 18:59
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Выезд водителя на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда влечет за собой наиболее тяжкие последствия. Это один из самых опасных маневров, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он представляет уже чрезвычайную опасность. Не случайно данное нарушение может повлечь за собой не только административное наказание, но и лишение права управлением транспортным средством.
Об этом и многом другом сотрудники полиции напоминали водителям, которых останавливали во время проведения рейда - и тех, кто предпочитает аккуратное вождение, и тех, кто Правила дорожного движения нарушал, торопясь по неотложным делам. Полицейские еще раз поясняли водителям, что нет ничего дороже, чем жизнь и, решившись на ошибку один раз, можно навсегда потерять самое ценное.
За два часа проведения рейда к административной ответственности полицейскими привлечены 5 водителей транспортных средств. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях. В соответствии с ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Согласно части 5 ст. 12.15 КоАП РФ, повторное совершение правонарушения влечет лишение права управлением транспортным средством сроком на 1 год, а в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами – наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Проведение подобных мероприятий будет продолжено в дальнейшем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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