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Цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
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Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»

24 ноября 2017 15:55
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Цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
По инициативе Госавтоинспекции города Самара при поддержке Общественной организации "Ночной патруль" 25 ноября состоится профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!», цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа, где у каждого гостя от мала до велика будет возможность проявить себя, а главное внести свой маленький вклад в общее дело сохранения жизни пешеходов на дорогах.

От партнеров акции предусмотрены призы и подарки. Не будь в стороне! Присоединяйся! Стань заметным пешеходом на дороге! Место встречи 25 ноября - парковка ТК «АМБАР» (Самара, Южное шоссе, 5). Время: 17.00. В программе: выступление кавер группы «MIX STYIL»; световые шоу "Monster Beats", «Lazer – z – show», танцевальный флешмоб от школы № 74; и многое другое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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Комментарии



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