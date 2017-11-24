Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
24 ноября 2017 15:55
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Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа, где у каждого гостя от мала до велика будет возможность проявить себя, а главное внести свой маленький вклад в общее дело сохранения жизни пешеходов на дорогах.
От партнеров акции предусмотрены призы и подарки. Не будь в стороне! Присоединяйся! Стань заметным пешеходом на дороге! Место встречи 25 ноября - парковка ТК «АМБАР» (Самара, Южное шоссе, 5). Время: 17.00. В программе: выступление кавер группы «MIX STYIL»; световые шоу "Monster Beats", «Lazer – z – show», танцевальный флешмоб от школы № 74; и многое другое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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