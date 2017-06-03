Госавтоинспекция Тольятти приняла участие в благотворительном фестивале «Весна детям»

90

Соорганизатором праздника выступила и тольяттинская Госавтоинспекция, которая в рамках профилактических мероприятий «Внимание - дети! Летние каникулы» подготовила интерактивную площадку по правилам дорожного движения. Для детей дорожные полицейские провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих наклеек. Радостные, счастливые дети и их родители благодарили сотрудников за полезные подарки, сделанные своими руками.Юные художники продемонстрировали свои умения в конкурсе «Мелом на асфальте» по тематике безопасности дорожного движения, за что были поощрены памятными подарками.Ребятам представилась возможность освоить навыки управления гироскутером. Сотрудники полиции в процессе обучения катанию напомнили детям о том, как и где можно управлять такими видами транспорта.Все желающие смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля и ознакомиться с его техническими средствами, а также сделать фото на память с доброй «Дорожной зеброй», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области