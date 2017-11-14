Госавтоинспекция Ставропольского района призывает пешеходов стать заметнее на вечерних дорогах
14 ноября 2017 12:12
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Главными участниками флешмоба #ХрящевкаЗасветись стали школьники и члены спортивного клуба «Ника» с. Хрящевка.
На оживленной улице села, вблизи пешеходного перехода, состоялся танец, которым группа юных танцоров в световозвращающих жилетах и браслетах наглядно показала окружающим важность ношения таких элементов на одежде в темное время суток.
Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, призывали зрителей мероприятия обеспечить свою заметность на вечерних дорогах и неукоснительно соблюдать правила пересечения проезжей части.
Все участники получали от полицейских световозвращающие аксессуары, и, в знак поддержки акции, сразу прикрепляли их на одежду, сообщает облМВД.
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