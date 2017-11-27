Госавтоинспекция Самары просит откликнуться очевидцев ДТП на Московском шоссе

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водитель мужчина (1960 г.р.), управляя автомобилем ВАЗ 21150 двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Авроры в направлении ул. Потапова. В районе дома №86 по Московскому шоссе при развороте в нарушение требований дорожной разметки на проезжей части дороги не уступил дорогу автомобилю движущемуся во встречном направлении прямо и столкнулся с автомобилем Шкода под управлением водителя мужчины 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗа от полученных травм скончался на месте., располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: г. Самара ул. Московское шоссе 126 «А» или звонить по телефонам 278-10-16 – Главное следственное управление, 200-21-02 доб. 297 – отделение розыска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.