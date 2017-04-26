Госавтоинспекцией Самары проведен профилактический рейд - «Детское удерживающее устройство»

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С 7 до 10 утра 2 экипажа ДПС областного батальона ДПС ОР ГИБДД ГУ по Самарской области проверили более 40 водителей, на предмет нарушения требований к перевозке детей.Дети-пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дорогах, являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых.За время проверки было выявлено три водителя, перевозивших детей с нарушениями требований ПДД. Один водитель перевозил свою девятилетнюю дочку на переднем сидении, без детского удерживающего устройства, при этом девочка попыталась спрятаться, опустив голову под переднюю панель автомобиля. Во втором случае водитель решил довезтисвоего внука без детского кресла, поясняя, что ехать было недалеко, а в третьем молодая мама перевозила двоих сыновей, не пристегнув ремнем безопасности.От столкновений и дорожно-транспортных происшествий на дороге никто не застрахован, и если ребенка, усаженного на сиденье автомобиля попытаться пристегнуть с помощью штатного ремня безопасности, его лента охватит шею и бедро ребенка, что категорически недопустимо, также как размещать ребенка на коленях взрослого человека, сидящего на заднемсидении автомобиля. Уже на скорости 50 км/час силы инерции превышают величину веса тела в десятки раз, и ребенок может быть придавлен тем, кто находится позади него. Единственным способом, обеспечивающим безопасность при перевозке в автомобиле, является применение специальных удерживающих устройств.Госавтоинспекция призывает водителей при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства, сообщает пресс-служба ГИБДД Самары.