Горячая линия «Выборы – 2018» будет работать также 8 и 9 сентября

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В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области с 16 июля 2018 года работает работу горячая линия «Выборы – 2018». О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства граждане могут сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03.Телефон горячей линии продолжит свою работу 8 и 9 сентября, до закрытия избирательных участков на территории Самарской области.Также для приема обращений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства будет работать приемная гражданУполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.